Muitos dos problemas e dilemas que o País enfrenta hoje resultam de algo muito simples: a banalização do poder do Estado! É preocupante a forma como cidadãos e agentes do Estado banalizam o próprio Estado. Temos assistido impávidos e serenos aos casos de servidores públicos que, ao invés de servirem o Estado, se servem do próprio Estado, lesam o próprio Estado, negoceiam em nome do Estado e, deliberadamente, prejudicam o Estado em beneficio próprio e de interesses de grupos. Era uma situação bastante paradoxal, pois por um lado se tinha um Estado com poder de repressão e limitação de liberdades, um Estado com força militar e policial para o que quer que fosse, por outro lado se tinha um Estado sem autoridade ética e moral, um Estado fragilizado e sem credibilidade, um Estado sem reserva moral para agir, para punir, um Estado que acabou "engolido" pelo estado das coisas.