A Igreja Metodista Episcopal Africana (IMEA) em Angola denuncia que a Igreja Metodista Unida (IMU) está a aproveitar-se da condição de ilegalidade da sua parceira religiosa para se apropriar dos seus templos de culto. Ao todo, segundo o Reverendo Manuel Sarmento, representante-assistente do Bispo da IMEA em Angola, a Metodista Unida já se apoderou de 11 dos 35 templos que a IMEA detém.

Falando ao Novo Jornal, o Reverendo explica que tudo começou em 2018, altura em que o Governo revogou a circular n.º 228/15, de 25 de Junho, como consequência da aprovação do Decreto Executivo Conjunto n.º 454/18, de 16 de Outubro. O novo diploma tornou ilegais todas as denominações religiosas cujas comissões instaladoras não foram reconhecidas, bem como aquelas que não se tenham constituídas em Comissão Instaladora.

Para contornar a situação, a direcção da IMEA procurou celebrar uma parceria com a IMU, que visava juntar a primeira à segunda. No âmbito do acordo a celebrar, a IMEA pretendia manter a sua autonomia administrativa em relação à igreja parceira. E isso, segundo o Reverendo Manuel Sarmento, "não foi visto com bons olhos" pela liderança da Metodista Unida.

"A IMU aceitou, aparentemente, na nossa presença, mas, por detrás, alguns dos seus representantes entraram em contacto com paróquias nossas e as influenciaram. Eles [liderança da Metodista Unida] não só mudaram a imagem de todas as paróquias saqueadas, até os imóveis estão a tentar legalizar", sublinha o Reverendo.

O líder religioso lamenta o facto de a organização que dirige "não ter força jurídica para contrapor e lutar contra a IMU", além de, segundo o mesmo, estar a enfrentar um "braço de ferro" da parte do director do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos (INAR), Francisco de Castro Maria, que tem alegadamente impedido que a IMEA seja reconhecida.

"O que notamos é que a IMEA nunca vai ser reconhecida, porque quem está na liderança do INAR é o doutor Castro Maria, que é igualmente pastor da Igreja Metodista Unida", desabafa o Reverendo Manuel Sarmento, questionando se Castro Maria está na direcção do INAR a representar a Igreja Metodista Unida ou se o Governo está a ser liderado pela Igreja Metodista Unida.

Apesar de pouco esperançoso quanto à legalização da igreja, o Reverendo Manuel Sarmento constituiu um advogado, no caso David Mendes, que se tem batido sobre o assunto junto das autoridades.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)