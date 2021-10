O secretariado do Bureau Político do MPLA elegeu os dias 30 Outubro a 06 de Novembro como datas em que deverão ocorrer nas 18 províncias do País as conferências de renovação de mandatos, no âmbito do processo orgânico do VIII Congresso Ordinário do partido que terá lugar de 09 a 11 de Dezembro.

Nas moções de apoio a nível das estruturas de base, nomeadamente comités de acção do partido (CAPs) e comités distritais e municipais, foi defendida a necessidade de re-eleição dos actuais primeiros secretários, prevendo-se haver algumas alterações nas comissões executivas.

Segundo apurou o Novo Jornal, mais de 150 delegados eleitos nas estruturas de base vão participar nas conferências provinciais de renovação de mandatos em todo o País.

Para comentar a realização das conferências de renovação de mandatos e as múltiplas candidaturas no seio do MPLA, o coordenador da ONG Omunga, João Malavindele, disse não acreditar que os militantes do MPLA, sobretudo nesta fase da pré-campanha, estejam dispostos a pensar em múltiplas candidaturas.

"Neste momento a máquina eleitoral está direccionada apenas para apoiar um candidato à presidência do partido. É público isso, não é à toa que os primeiros secretários provinciais promovem campanhas do candidato João Lourenço", disse ao Novo Jornal João Malavindele, considerando que "poderia olhar com bons olhos se por acaso os possíveis candidatos partissem todos em igualdade de circunstâncias".

"A democracia do MPLA viola a liberdade de consciência dos seus militantes, pelos simples facto de existir uma orientação para todos votarem num candidato", lamentou, destacando que, "por isso, tem estado a acompanhar a moção de votos para um candidato".

"Significa dizer que quem reaparece das cinzas como candidato deverá lutar com todos, o que à partida se traduz numa batalha perdida antes de ir para guerra", notou.

Questionado se o anúncio das candidaturas é "mais uma conversa para o boi dormir", disse que "por mais que não se venha a materializar esta intenção, fica sempre um sinal positivo".

"O simples facto de começarem a cogitar esta possibilidade no seio do partido, até porque o MPLA tem responsabilidade neste País que se diz ser democrático e de direito, quem quer ser Governo, como é o caso do MPLA, tem de ser o expoente máximo sobre os princípios democráticos, ou seja, tem de dar exemplo", sublinhou.

Acrescentou ainda que o anúncio das candidaturas "é sempre um bom sinal, porque é algo que não se viu durante 45 anos", e que, por outro lado, "começa a cair por terra a ideia dos soberanos, dos líderes temíveis, dos insubstituíveis".

"Logo, demonstra que João Lourenço e os futuros presidentes podem ser enfrentados através do sufrágio universal (voto) no seio de partido. Para que isso aconteça é preciso que haja uma mudança significativa em relação à visão do partido, a matriz socialista democrática precisa ser bem discutida no seio do MPLA de modo a responder às exigências actuais", referiu.

Infelizmente, diz o coordenador da OMUNGA "a manutenção do poder constitui sempre premissa maior no seio do partido em detrimento da alternância e da concorrência, e é urgente mudar este quadro para o bem do partido e até para o País de forma geral".