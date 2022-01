A observação eleitoral é um tema que promete ocupar espaço nas mais acesas discussões sobre a realização das eleições gerais deste ano, em Angola. Já foi assim nos últimos dois pleitos, com o Executivo suportado pelo MPLA, bloco composto por partidos políticos na oposição e parte significativa da sociedade civil a estarem em margens opostas quanto à composição dos observadores eleitorais. Da parte da União Europeia (UE), instituição regional que viu a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) vetar-lhe o convite para a participação dos seus observadores nos pleitos de 2012 e 2017, há uma forte disposição de acompanhar o escrutínio que se avizinha. Jeannette Seppen, embaixadora da UE no País, afirma, em declarações exclusivas ao Novo Jornal, que o órgão que representa tem discutido com as autoridades angolanas "a melhor maneira" de efectivar esta "fiscalização" eleitoral.

"As missões de observação eleitoral são um dos elementos importantes para a UE, que a União Europeia pode oferecer aos países onde há eleições. Ainda estamos a dialogar com o Governo de Angola. Já houve encontro, mas ainda não chegámos ao fim desta conversa, deste diálogo", realça a chefe da delegação da União Europeia no País.

À margem do encontro que juntou, na manhã de quarta-feira, 26, em Luanda, representantes dos Estados-Membros da comunidade regional e o ministro angolano das Relações Exteriores (MIREX), Jeannette Seppen esclarece que, no contexto global, as eleições fazem parte integral da estratégia dos direitos humanos da UE.

Para o caso de Angola, a embaixadora da UE observou que, este ano, o País vai passar por um "momento muito importante", com a realização das eleições gerais previstas para Agosto.

