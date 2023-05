O presidente da UNITA mantém a tradição política do partido do "Galo Negro" de aproximação ao mundo ocidental e dá mostras de pretender intensificar essa relação com a nomeação do deputado João Kanda Bernardo, membro do Alto Comissariado das Nações Unidas, como secretário da Presidência para Organizações Multilaterais e Políticas de Paz e Segurança, um cargo que nunca tinha existido nas suas estruturas.

Há muito que a UNITA afirma pretender melhorar as relações com o mundo ocidental, nomeadamente a União Europeia e os Estados Unidos da América, depois do desenlace provocado pelo conflito militar pós-eleitoral iniciada em 1992.

E Adalberto Costa Júnior, presidente do partido, não tem escondido essa pretensão de aproximação, tendo, durante o ano de 2022 realizado múltiplas visitas ao centro do bloco europeu, bem como à capital norte-americana.

Nove meses depois do processo eleitoral de 2022 em que saiu derrotado, Adalberto Costa Júnior mantém o foco de aproximação ao ocidente, e tem um activo de peso para a referida empreitada, o político e deputado da UNITA João Kanda Bernardo, a quem acaba de nomear como secretário da Presidência para Organizações Multilaterais e Políticas de Paz e Segurança, um cargo que nunca tinha existido nas estruturas do partido.

Ao Novo Jornal, o recém-nomeado fez saber que já tem em agenda uma "ofensiva diplomática para Israel e o continente Americano".

De acordo com uma fonte interna, a Direcção do maior partido da oposição criou o referido Gabinete especial para dar resposta aos desafios que lhe são impostos no quadro da captação de simpatia internacional, uma situação que o partido quer ver melhorada até 2027, ano em que devem ocorrer as próximas eleições-gerais.

Importa referir que o deputado João Kanda Bernardo é membro do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e membro do "Club de Madrid", uma organização que presta assessoria técnica e recomendações para os governos nacionais de transição, composta por antigos Chefes de Estado e de Governo de países democráticos, com destaque para Bill Clinton (ex-presidente dos EUA), François Hollande (França) ou Jean Chrétien (ex-primeiro-ministro do Canadá).