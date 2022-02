A UNITA apresentou esta sexta-feira, 11, o programa das exéquias de Adolosi Mango Paulo Alicerces, ex-secretário geral do partido, e Elias Salupeto Pena, chefe da delegação do "Galo Negro" na Comissão Conjunta Político-Militar, mortos em Luanda, em 1992, depois da realização das primeiras eleições gerais em Angola.

O porta-voz do partido, Marcial Dachala, que apresentou o programa à imprensa, disse que no dia 17 de Fevereiro está prevista a cerimónia oficial do partido, que terá lugar no Complexo Sovsmo em Viana, província de Luanda, e contará com a presença de familiares, dirigentes, simpatizantes e amigos do partido.

De acordo com o cronograma, no dia 18 de Fevereiro, o cortejo fúnebre parte de Luanda para o Bailundo, Huambo, e Chilesso, no Bié, onde serão inumados os restos mortais dos malogrados, na presença de familiares e de membros da direcção da UNITA.

"Temos garantias do Executivo de que serão entregues nos próximos tempos os corpos de Jeremias Kalandula Chitunda, ex-vice-presidente do partido, e de Eliseu Chimbili, responsável pelos serviços administrativos em Luanda", expôs o porta-voz da UNITA, que disse esperar que o Governo dê um tratamento especial a todos os angolanos nesta condição.

Refira-se que, em Março do ano passado, os familiares de Jeremias Kalandula Chitunda, Elias Salupeto Pena, Adolosi Paulo Mango Alicerces e Eliseu Chimbili realizaram os exames de DNA. No mês de Novembro, os restos mortais foram entregues a família.

Salupeto Pena e Alicerces Mago morreram na sequência dos conflitos ocorridos em Luanda, na crise pós-eleitoral de 1992. Na altura, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, havia declarado que as eleições tinham sido fraudulentas e ameaçou voltar à guerra, o que aconteceu e levou a confrontos violentos em Luanda onde vários dirigentes do "Galo Negro" foram mortos.