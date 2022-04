Falando aos jornalistas durante uma conferência de imprensa, Álvaro Chikwamanga referiu que o contexto de competição eleitoral exige um ambiente de abertura, isenção e respeito pela diferença, da parte das instituições públicas e privadas, factores que promovem o exercício pleno dos direitos e liberdades dos cidadãos.

"Quase a completar 47 anos como País independente, temos o dever de conhecer o activo e passivo da nossa Nação em construção, pois a promoção e efectivação dos direitos constitucionalmente consagrados, exigem dos actores políticos, com destaque para aqueles que agem em nome do Estado, uma postura de elevação, responsabilidade e comprometimento inequívocos", referiu.

A UNITA condena energicamente a onda de prisões arbitrárias contra activistas cívicos nos últimos dias e exige a libertação imediata e incondicional desses cidadãos", acrescentou.

O principal partido da oposição condena a postura musculada adoptada pelo Executivo para lidar com as greves no sector público e as manifestações.

A UNITA insta o Executivo a dialogar de forma honesta com os trabalhadores do sistema de saúde, educação e ensino, com vista a solucionar as questões que estes sectores vitais vivem e assegurar serviços universais de qualidade aos cidadãos.

"A UNITA acredita na democracia como regime político da paz e entende a política como serviço público temporário. A UNITA exige do Executivo uma postura que permita particularmente a Polícia Nacional, os Serviços de Inteligência, as Forças Armadas e aos órgãos da comunicação social, uma actuação republicana nos marcos da Constituição e da Lei, que traduza o espírito dos acordos de Paz", concluiu.