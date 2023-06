O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão política da UNITA considerou "graves" as acusações feitas pelo porta-voz da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues, que acusou o principal partido da oposição de ser responsável pela desordem e arruaça que ocorreu em várias cidades do País durante a manifestação deste Sábado contra a subida dos preços da gasolina e o fim da venda ambulante. PN não reagiu às acusações.

"A UNITA é o partido fundador da democracia em Angola, por isso, tem as suas acções bem assentes nos seus princípios e valores e, nos marcos do Estado de Direito Democrático, pelo que considera descabidas, intolerantes e politicamente motivadas as declarações proferidas pelo porta-voz da Polícia Nacional", lê-se numa declaração desta formação política divulgada esta quarta-feira.

Neste âmbito, a UNITA volta-se ainda para os media estatais ou sob tutela estatal e "denuncia e condena veementemente" a postura instrumental e parcial assumida pela TPA e TV Zimbo, que em momento algum contactaram a direcção da UNITA para observar um princípio básico do jornalismo credível e independente, ouvir o contraditório, desrespeitando assim a Constituição e a lei.

"A Polícia Nacional, enquanto órgão republicano deve ter uma postura apartidária, imparcial e responsável e, abster-se de agir como mero instrumento de interesses contrários aos desígnios nacionais", refere a declaração, sublinhando que a UNITA "pondera e reserva-se no direito de mover um processo-crime contra o porta-voz da Polícia Nacional pelos crimes de calúnia e difamação".

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA, repudia a postura violenta da Polícia Nacional contra os jovens que se manifestaram, sábado passado, e recorda que não foi a direcção da UNITA que adoptou medidas políticas que agravaram a crise socioeconómica que o país vive hoje mas sim o Governo do MPLA..

O partido do "Galo Negro" está ciente da "estratégia de distracção do partido-Estado em transferir o ónus do fracasso da governação para a UNITA, quando este decorre, claramente, da incapacidade e insensibilidade do partido-Estado responder e corresponder às demandas da sociedade".

"Num Estado verdadeiramente Democrático e de Direito, os cidadãos são livres de se associar ou participar de reuniões públicas ou privadas, pelo que a UNITA entende ser um direito pessoal e inalienável a participação dos seus membros, enquanto cidadãos angolanos, nas referidas reuniões ou manifestações, independente das funções que exercem no partido ou na Assembleia Nacional", esclarece.

O Deputado, segundo a UNITA "é, antes e acima de tudo, um cidadão com direitos, sobretudo, deveres de defender e proteger o povo e velar pela boa execução das leis".

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão da UNITA exorta os cidadãos angolanos a "não desistirem da luta por uma Angola democrática, próspera e de dignidade e, reafirma a sua total disponibilidade ao diálogo para a consolidação do Estado Democrático e de Direito".

O Novo Jornal procurou obter uma reacção a estas acusações da UNITA junta da Polícia Nacional mas não foi possível, apesar das tentativas realizadas.