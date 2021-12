A UNITA afirmou esta quinta-feira, no Parlamento, que o País tem testemunhado um ambiente político "tóxico à democracia", sem respeito pelas diferenças, pelos adversários políticos, "com atentados à unidade na diversidade e à competição política leal e legal". A CASA-CE diz que 2021 vai terminar como começou.

O líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, na declaração política do seu partido na última plenária deste ano, afirmou que "os altos índices de reprovação da governação e os baixos índices de popularidade não podem explicar nem justificar tudo".

Para Libety Chiaka, "a paz democrática está ameaçada, porque a paz em Angola não pode estar desligada da democracia, pois ela surge como consequência histórica de um acordo político para a mudança do regime político, da ditadura do proletariado para a democracia multipartidária".

"Como se pode falar de processo eleitoral livre, justo democrático, competitivo e credível, quando o partido do Governo realiza uma pré-campanha sem limites?", questionou.

De acordo com o deputado "a situação política, económica e social do País caracteriza-se por alguns avanços, insucessos marcantes e fortes recuos".

"Insucessos e fracassos da política de combate à fome e a pobreza, da política de preços, da política de sustentabilidade financeira, da política do emprego e da segurança social", notou.

"Temos de acelerar o passo para a erradicação das desigualdades sociais e assimetrias regionais. Temos de acelerar passo para a eliminação da fome e erradicação da pobreza. Temos de acelerar o passo para reduzir a inflação e o preço de cesta básica", apontou.

Referiu que Angola deixou de ter comunicação social pública para ter simplesmente comunicação institucional do Governo e do partido que o sustenta.

"Sequestrar a comunicação social é um atentado à Constituição e ao Estado Democrático de Direito", sublinhou, salientando que "o autoritarismo periga a paz".

CASA-CE diz 2021 vai terminar como começou

A CASA-CE concluiu que o ano de 2021 vai terminar tal como começou, com enormes incertezas sobre o futuro, face a um presente em que "os poderes públicos instituídos, incluindo o legislativo, não foram capazes de atender ao grito de socorro dos angolanos".

"Se por um lado temos um povo assolado por uma interminável seca severa no sul do País e por pobreza extrema no interior da Angola profunda, por outro lado temos um Executivo pronto e disposto a injectar cerca 150 milhões de dólares na construção de campos de futebol, valor que serviria melhor na luta pela erradicação do analfabetismo, um dos principais factores de fomento à pobreza no País", disse a deputada Cesinanda Narciso, que leu a declaração política da CASA_CE.

Ela lamentou a aprovação da Lei Eleitoral, chumbada pela oposição e "fortemente" contestada pelas demais forças vivas do País.

"Era nossa expectativa que o instrumento orientador de processo eleitoral unisse o máximo de consensos, tanto das forças concorrentes, como do povo soberano de Angola, o que se constituiria numa forte mensagem para o mundo sobre avanços em torno da consolidação da democracia", referiu.

Disse que uma das grandes batalhas do Executivo tem a ver com a restituição do poder de compra dos angolanos.

"O agravamento das medidas tributárias, a inflação galopante, a depreciação da moeda nacional e os baixos salários anularam o poder de compra das famílias", frisou.

O presidente do PRS Benedito Daniel, também lamentou a perca do poder de compra das famílias, considerando que o Executivo tem de tomar medidas para se ultrapassar a situação.

"A fome e a miséria aperta os angolanos. O Executivo deve urgentemente encontrar soluções para se ultrapassar a situação", disse.

Preocupado também com a miséria e a fome está o deputado da FNLA, Lucas Ngonda, que espera êxitos no programa de diversificação da economia.

"A situação não pode continuar assim. Esperamos que o Executivo tome medidas concretas", apelou o deputado, que também lamentou com a aprovação da Lei Eleitoral.

Em defesa, o MPLA diz que o Executivo tudo está fazer para a resolução dos problemas das populações.

O líder do Grupo Parlamentar do MPLA, Virgílio Fontes Pereira, voltou a apontar a Covid-19 como principal factor que tem vindo a desestabilizar o País.