UNITA e a CASA-CE abstiveram-se na aprovação da proposta que altera a Lei de Imprensa

A UNITA e a CASA-CE abstiveram-se esta quarta-feira na votação da proposta de Lei da alteração à actual Lei de Imprensa, alegando que as alterações inscritas no documento ainda não satisfazem as necessidades da democracia nem o desenvolvimento do País.