Na véspera da realização da 3ª reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, que vai discutir e votar, na generalidade, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2023, a UNITA veio a público pedir ao Executivo angolano explicações sobre o paradeiro do excedente arrecadado com diferencial do preço do petróleo inscrito no OGE2022, tendo em conta o preço real de venda do barril.

"Temos de saber para onde vai o excedente que o Governo arrecada com o diferencial do preço do petróleo inscrito no OGE, comparado com o preço real de venda do barril", escreveu na sua página de facebook o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior.

Segundo o líder do principal partido da oposição, o excedente do preço de cada barril de petróleo tem de servir o País, hoje com "estradas esburacadas, com bairros sem saneamento público, com empresas privadas comerciais e industriais descapitalizadas, e má governação dos governantes".

Adalberto Costa Júnior disse que o actual Governo "é incapaz de gerar emprego para os jovens e povoar com indústrias as zonas geradoras de produtos agrícolas, piscícolas e minerais, como um dos expedientes para fixar as pessoas no interior e aliviar o sobrepovoamento do litoral".

A UNITA, segundo apurou o Novo Jornal, preparou a plenária com a realização de um seminário esta semana, sobre a proposta de OGE2023, com vista a capacitar os seus deputados, visando uma melhor interacção em sede da Assembleia Nacional.

No seminário, os deputados, assessores, assistentes e funcionários aprofundaram análises sobre dotações orçamentais em termos de receitas e despesas, por natureza económica.

Uma fonte do Grupo Parlamentar misto PRS e FNLA revelou ao Novo Jornal que na preparação da plenária, os deputados reflectiram sobre assuntos que têm a ver com os princípios e regras para a elaboração do OGE e suas prioridades.

O peso da dívida pública no OGE 2023 e o seu impacto inter-geracional e a discussão sobre a Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais, a único diploma do pacote legislativo autárquico que ainda não foi aprovado pelo Parlamento, são, entre outros, assuntos abordados em vários encontros mantidos.

O OGE 2023 estima receitas e fixa despesas de 20,1 biliões de kwanzas. A proposta de OGE tem como preço de referência do petróleo 75 dólares por barril e uma produção média de 1,18 milhões de barris.

O documento perspectiva uma taxa de inflação de 11, 1 por cento de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real de 3,3 por cento, face ao crescimento de 2,7 por cento prognosticado para 2022.

Há que referir que a proposta de OGE 2023 prevê, para as operações de dívida pública, 9 biliões de kwanzas, o que representa 45,09 por cento do valor total calculado para o próximo ano. Deste 9 biliões, quase 4 biliões estão reservados para o pagamento da dívida pública interna, sendo os restantes 5 biliões para operações da dívida externas.

Isto quer dizer que do total dos 20,1 biliões de kwanzas das receitas e despesas estimadas, apenas 11 biliões servirão para distribuir pelos vários Ministérios e programas governamentais.