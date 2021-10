Alto quadro do maior partido na oposição diz ser consensual no seio da organização de que acórdão do TC visou, entre outras coisas, inviabilizar a Frente Patriótica Unida, pelo facto de resultar de uma deliberação do Congresso anulado. E faz saber que mais de 90% dos secretários provinciais nomeados por ACJ serão reconduzidos por Isaías Samakuva.

A UNITA, maior opositor ao MPLA, parece não querer perder tempo com a actual situação interna que resulta de uma decisão do Tribunal Constitucional (TC). O órgão, a quem compete, em geral, administrar a justiça em matéria jurídico-constitucional, decidiu, no acórdão 700/2021, lavrado e publicado no dia 7 desde mês (Setembro), anular o XIII Congresso Ordinário de 2019 do "Galo Negro".

A decisão do tribunal foi tomada em consequência de um pedido de alguns militantes da UNITA para a impugnação apenas da eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente do partido. Entretanto, face aos factos à disposição, o TC entendeu que os vícios (ilegalidades) foram transversais a todo o processo, ou seja, os "vícios" expostos ultrapassaram a fronteira da candidatura de Adalberto Costa Júnior, por isso decidiu anular o processo todo.

Ademais, o TC determinou a UNITA a conformar-se ao figurino político de 2015, quando o presidente do partido era Isaías Samakuva, que deve regressar ao "cadeirão máximo" do "galinheiro" com os secretários provinciais daquele período e respectivos órgãos colegiais.

Para a UNITA, segundo um membro do Comité Permanente do partido, que falou ao Novo Jornal sob anonimato, face à sensibilidade do assunto, a decisão do TC, que considerou armadilha, "reflecte sobre a vontade do MPLA", e, alegadamente, visou, entre outras coisas, "inviabilizar a Frente Patriótica Unida (FPU), pelo facto de a referida "plataforma ad hoc" resultar de uma deliberação do congresso agora anulado".

Para além de inviabilizar a FPU, na perspectiva daquele alto quadro do "Galo Negro", o acórdão do TC "teve também como objectivo frear a força da UNITA, face à dinâmica empreendida" pelos secretários provinciais indicados por Adalberto Costa Júnior".

"Por outro lado, eles (TC) optaram pelo retorno de Isaías Samakuva, pensando que o mais velho devia desenvolver o desejo de continuar, e assim gerar conflitos internos", disse a fonte, advertindo que a UNITA deverá contornar todas as "armadilhas já realizadas".

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)