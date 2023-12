Luís Paulo Monteiro é um nome associado a uma das mais mediáticas decisões da história do sistema judiciário angolano: a revogação pelo TC, neste ano, de um decreto do cunho do PR, que atribuía uma comparticipação aos tribunais e à PGR dos activos recuperados. A Ordem dos Advogados de Angola bateu de frente contra o decreto, considerando-o inconstitucional e o TC deu-lhe razão. João Lourenço, de quem se tem raros registos de cedência e acusado de suposta influência junto de tribunais, foi obrigado a recuar. É nisso, sobretudo, que se alicerçaram os critérios exigentes do NJ para a escolha da Grande Figura de 2023: Luís Paulo Monteiro, o bastonário cessante da OAA, o mais sonante, por isso, entre os 23 Factos & Figuras do Ano.

O episódio revela-se demolidor ou embaraçoso para quem levanta dúvidas sobre a independência dos tribunais do Poder Executivo. Laurinda Cardoso, cuja verticalidade foi colocada em causa aquando da chamada para assumir o trono do Tribunal Constitucional, comandou um grupo de juízes que procedeu à apreciação de um pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma decisão do crivo de João Lourenço. A iniciativa teve génese na Ordem dos Advogados de Angola (OAA), que, na exposição enviada ao TC, observou não haver "margens para dúvidas" que o Decreto Presidencial n.º 69/21 violava "o princípio geral do Estado de Direito", ao atribuir aos tribunais e à Procuradoria-Geral da República (PGR) a comparticipação de 10% dos activos recuperados pelo Estado. Os argumentos de Luís Paulo Monteiro & Companhia na OAA foram demolidores contra a exposição técnica de Adão de Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente República.

Nas linhas de fundamentação, os causídicos invocam a inconstitucionalidade orgânica, formal e material das normas do aludido diploma, por "violarem os artigos 29.º, 72.º, 174.º, 175.º, 177.º, 179.º, 185.º e 186.º, todos da CRA [Constituição da República de Angola], bem como o princípio da não afectação de receitas, que determina que todas as receitas orçamentais devem ser recolhidas pela Conta Única do Tesouro, sem qualquer vinculação em termos de destinação".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/