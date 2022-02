A UNITA tranquilizou hoje o MPLA e o Executivo pedindo para "não entrarem em pânico" com a digressão do seu presidente Adalberto Costa Júnior no exterior do País, salientando que a mesma "não contraria o espírito da paz em Angola nem contém nada de alarmante".

"Não há nada de alarmante, o nosso presidente está a visitar amigos no exterior do País. A visita não contrária o espírito da paz em Angola", disse ao Novo Jornal o porta-voz da UNITA, Marcial Dachala aludindo às repetidas "interpretações erradas" feitas sobre a deslocação de Adalberto Costa Júnior a alguns países europeus e a Israel.

Esta deslocação de Costa Júnior está a gerar uma vaga de comentários nas redes sociais, onde se podem encontrar teses para todos os gostos, algumas a raiar o bizarro, incluindo a de que o líder do maior partido da oposição esteve em Portugal para votar nas eleições legislativas de 30 de Janeiro, apesar de ser pública a informação de que abdicou formalmente da sua cidadania portuguesa para se candidatar à liderança do partido do "Galo Negro", ou ainda de que está a preparar apoio externo para desacreditar o Governo de João Lourenço.

Para Marcial Dachala, "o presidente do partido está a contactar amigos para que esses entendam o que é que se passa em Angola e para que ajudem à consolidação do aprofundamento do sistema democrático no País".

"As visitas do nosso líder a Portugal e a Israel não podem criar pânico. Não se trata de visitas para criar dificuldades ao Executivo. Não correspondem à verdade essas leituras", defendeu.

Segundo Marcial Dachala, "gente de má-fé propaga informações falsas com o objectivo de denegrir a imagem do presidente do partido e da própria organização".

O ambiente político no País aqueceu quando, nas redes sociais e outros meios de comunicação social, foram divulgadas informações, provadamente erradas, que davam conta de que Adalberto Costa Júnior teve uma "longa conversa" telefónica com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a qual foi abordado o processo de democratização de Angola.

As coisas voltaram a aquecer ainda quando o presidente da UNITA fez uma visita histórica ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, Israel, onde foi fotografado em oração com as mãos colocadas no histórico e simbólico local sagrado.