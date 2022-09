Quando, bem no limite do fecho desta edição (noite de quarta-feira, 31), o Novo Jornal mantinha conversa com uma influente fonte junto da direcção da UNITA, o centro de escrutínio paralelo do «galo negro» cumpria uma exaustiva jornada para "fechar" a reclamação que seguiria, na manhã do dia seguinte (quinta-feira, 01), à Comissão Nacional Eleitoral sob capa de teses contra a vitória do MPLA nas eleições gerais de 24 de Agosto, segundo a CNE. A fonte recorre a esta maratona de escrutínio levada a cabo pela UNITA para justificar alguma imprecisão e lentidão na reacção da UNITA aos avanços no processo eleitoral anunciados pela CNE: "O trabalho é minucioso. As análises podem altear à medida que se apuram os resultados. Estamos tudo a fazer para mostrar, com factos, que o resultado do MPLA não é este anunciado".

Detalha que, entre as alegações constantes na "exaustiva reclamação", consta a reivindicação de mandatos nos círculos provinciais de Luanda, Zaire e Kuando Kubango, e em algumas províncias, como a Huíla, onde "há uma diferença considerável de eleitores, que o MPLA se atribuiu retirando à UNITA".

A fonte afirma que, caso a justiça vingue, os dados compilados através de diversas actas-síntese "da própria CNE" em posse da UNITA "não permitem apurar" um vencedor que alcance uma maioria absoluta, sublinhando que "é um dado certo", olhando para estas actas, que o próximo Governo "não terá condições de governar sozinho", pelo que dependerá de acordos para, por exemplo, aprovar o OGE (Orçamento Geral do Estado).

