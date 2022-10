O antigo secretário-geral da UNITA, Lukamba Paulo "Gato", quadro sénior do "Galo Negro", "atirou-se" esta quarta-feira, 19, ao deputado independente eleito na lista do seu partido, Francisco Viana, que criticou ontem o seu Grupo Parlamentar pelo facto de não aceitar posar na fotografia institucional com o Presidente da República, João Lourenço, durante a cerimónia de abertura da V legislatura, na Assembleia Nacional.

"Ah, porque sou deputado independente...Você fez a sua campanha independente ou atrelado a uma estrutura partidária?", escreveu o histórico da UNITA na sua conta do Facebook, essa quarta-feira.

Segundo Lukamba "Gato", o Grupo Parlamentar da UNITA tem regras e cultura própria que deve ser respeitada.

"Não comecem com as vossas assanhadices à custa do sacrifício de muitos. Isso não é justo. Você vincula-se a uma estrutura partidária, você "aceita concorrer" sob os símbolos de uma organização que tem regras e cultura organizacional própria. Depois de estar na Assembleia o primeiro acto teu como deputado eleito é procurar diferenças e acirrá-las", escreveu Lukamba "Gato", que foi o director da campanha da UNITA nas eleições de 2022.

De recordar que o deputado independente pela UNITA, Francisco Viana, lamentou a atitude do Grupo Parlamentar da UNITA, que rejeitou posar numa fotografia institucional com o Presidente da República, João Lourenço, durante a cerimónia de abertura da V legislatura, em frente ao salão nobre da Assembleia Nacional.

Francisco Viana, o único deputado pela lista da UNITA que se juntou aos parlamentares do MPLA, PRS, FNLA e PHA, disse que ficou surpreendido com este comportamento.

"Nós, quando tomamos posse como deputados, juramos reconhecer as instituições. No momento em que recebemos a mais alta instância no Parlamento, nós devemos respeitar com carinho o Chefe do Estado angolano", disse Francisco Viana, citado pela Rádio Nacional de Angola, salientando que a fotografia de abertura de um ano legislativo é histórica.