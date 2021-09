O secretário nacional para assuntos eleitorais do maior partido da oposição, Faustino Mombica, que falava aos jornalistas para informar como decorre o processo do registo eleitoral oficioso que arrancou no dia 23 deste mês, disse que o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), "em homenagem a transparência, deve divulgar os nomes das empresas contratadas para prestar serviço no âmbito do registo oficioso e presencial e os respectivos orçamentos".

"Que o MATRE divulgue igualmente, por comuna e município, os dados do registo de eleitores que serviu de base para as eleições de 2017", disse Faustino Mombica, defendendo que "deve haver um compromisso solene sobre a necessidade de tornar extensivo o registo presencial, para as zonas onde a demanda supera a oferta do serviço de emissão do Bilhete de Identidade".

Segundo este dirigente da UNITA, para o processo em curso, o MATRE deve garantir que os Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) respeitem a Lei e se abstenham de exigir ao cidadão, documentos não previstos pela Lei do registo oficioso, a exemplo de facturas do consumo de água e energia eléctrica e declarações das comissões de moradores.

O SINFIC "presta um mau serviço"

O secretário nacional para os assuntos eleitorais do partido do "Galo Negro" referiu que o MATRE ainda não tornou público o nome da empresa que está a prestar serviços ao processo do registo eleitoral oficioso.

"Se for se SINFIC, como se ventila pelos corredores, gostaríamos de recordar aos angolanos, que essa empresa, nas últimas eleições, prestou um péssimo serviço, na medida em que, impediu cerca de 5.857.294 eleitores de exercerem o seu direito de voto", lembrou.

Faustino Mombica lamentou que o MATRE forneceu apenas no dia 17 de Setembro a ficha modelo de inscrição dos fiscais e mapeamento dos BUAP,s, um instrumento fundamental para a aceitação dos fiscais.

"A primeira fase prevê 84 BUAP,s que deverão ser cobertos por 168 fiscais da UNITA. Deste efectivo, apenas 40 fiscais tinham sido credenciados até as 16:00 do dia 23 de Setembro, apesar da UNITA ter entregue as listas antes de 10 de Setembro", informou, salientando que o MATRE não cumpriu o prazo do credenciamento.

Na sua opinião, o Executivo "não está comprometido com a transparência e a verdade eleitoral quando o MATRE afirma que não tem informação do número exacto de cidadãos maiores que possuem o Bilhete de Identidade, sabendo que o registo eleitoral oficioso está a ser efectuado com base neste documento".

"O MATRE considera que o registo eleitoral é dirigido apenas aos cidadãos que nasceram depois de 1998, quando a Lei não exclui os que nasceram antes e por razões alheias à sua vontade não possuem este importante documento até a data presente", sublinhou.

Segundo estimativas, de acordo com secretário nacional dos assuntos eleitorais da UNITA, "o País tem cerca de 30 milhões de habitantes, dos quais mais de 60 p0r cento são maiores de 18 anos e mais de 60 por cento da população vive nos centros urbanos".

A UNITA, segundo o responsável "defende que as instituições angolanas têm o dever e a obrigação de corrigir os erros e as omissões dos processos eleitorais anteriores e firmar compromissos que possam garantir que o processo eleitoral de 2022 seja exemplar, credível, transparente e justo".

Lembrou que em 2012 dos 9.757.671 eleitores registados, cerca de 60 por cento destes não constavam da base de dados e daquele universo, apenas 6.124.669 votaram, tendo sido excluídos 3.633.002.