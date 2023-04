UNITA pede aos Parlamentos de Angola e de Moçambicana para garantirem a protecção jurídica e humanitária do cidadão "Man Gena"

O Grupo Parlamentar da UNITA solicitou esta quarta-feira, 05, ao Parlamento angolano, por via das comissões de trabalho especializadas, que efectuemdiligências junto da Assembleia da República de Moçambique no sentido de se garantir protecção política, jurídica e humanitária ao cidadão Gerson Eugénio Quintas, mas conhecido como "Man Gena", que em Janeiro deste ano usou as redes sociais para acusar altas patentes da Polícia Nacional dos Serviços de Investigação Criminal (SIC) de narcotráfico.