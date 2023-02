O Grupo Parlamentar da UNITA deu entrada de um requerimento no gabinete da presidente da Assembleia Nacional solicitando uma audição, com "carácter de urgência", ao procurador-geral da República, ao ministro do Interior e ao director-geral do Serviço de Investigação Criminal, a propósito do tráfico de droga no País.

Mas o tráfico de droga no País não é o único motivo para pedidos de audição urgentes enviados pela UNITA a Carolina Cerqueira...Do canal do Cafu à conversão sumária de aviões B777-300, muitas são as questões que o maior partido da oposição quer colocar directamente aos governantes.

"Solicitámos uma audição com carácter de urgência ao senhor procurador-geral da República, ao Senhor ministro do Interior e ao director geral do Serviço de Investigação Criminal, em virtude de situações ligadas ao alegado tráfico de drogas no nosso País", disse ao Novo Jornal o líder do Grupo Parlamentar, Liberty Chiyaka.

"O Grupo Parlamentar da UNITA tomou conhecimento, pela imprensa, da detenção no reino de Espanha, do navio Simione, de bandeira angolana, supostamente com três toneladas de droga. Sobre o caso, foram tornados públicos documentos com teor contraditório de duas instituições do Estado angolano, a PGR e o SIC", acrescentou.

Segundo o deputado, preocupado com a situação da companhia área de bandeira nacional TAAG, o Grupo Parlamentar da UNITA, solicitou também audições e interpelações aos ministros dos Transportes e ao Presidente de Conselho de Administração da TAAG.

"Os despedimentos de trabalhadores da TAAG, a falência programada dos postos de trabalhos e de equipamentos, a conversão sumária de aviões B777-300 em excelente estado de conservação para voos de carga, as condições de trabalho, bem como a defesa dos símbolos da TAAG são algumas das questões que queremos ver esclarecidas", argumentou.

No âmbito das audições, de acordo com o deputado, a UNITA solicitou audições e interpelações, também com carácter de urgência, ao ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, os presidentes dos Conselhos de Administração da Televisão Pública de Angola, TV-Zimbo, TV Palanca, Rádio Nacional de Angola e Edições de Novembro.

A UNITA solicitou ainda audições e interpelações aos ministros da Energia e Águas, da Construção e Obras Públicas e à governadora Provincial do Cunene sobre o desabamento do canal do Cafu.

"Como é do conhecimento geral, a obra custou aos cofres do Estado muitos milhões de dólares e foi inaugurada a 04 de Abril de 2022. Não tendo a obra 12 meses de vida útil, e, face à gravidade e às consequências do desabamento do canal do Cafu, o Grupo Parlamentar da UNITA pretende ver respondidas questões como a capacidade técnica e provas dadas no mercado nacional e internacional dos empreiteiros, quem foram os fiscais da obra, a sua idoneidade e competência técnica, assim como quais critérios de certificação da qualidade do material aplicado no Canal do Cafu".