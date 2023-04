O Grupo Parlamentar da UNITA exigiu ao Governo que investigue e esclareça as ameaças de morte a grevistas e que os autores dessas ameaças sejam conduzidos à justiça, estado a preparar a solicitação de audições parlamentares aos ministros do Interior e do Ensino Superior.

Esta exigência surge no rasto das denúncias de assalto e vandalização da residência do Secretário-Geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Peres Alberto, que tem sido ainda alvo de ameaças de morte.

O Grupo Parlamentar da UNITA lembra que "agreve é um direito constitucionalmente consagrado" e que os lideres grevistas e dirigentes sindicais não podem ser perseguidos.

"As greves cíclicas nos sectores da educação e do ensino superior, são fruto das más políticas do Executivo da sua incapacidade e intransigência nas negociações com a classe, com consequências drásticas patentes no aproveitamento final dos estudantes", aponta o comunicado do maior partido da oposição.

Depois de lembrar as sucessivas greves que acompanham o país nos últimos meses, especialmente nos sectores da saúde, educação e justiça, o Grupo Parlamentar da UNITA "insta o Executivo a prestar maior atenção às preocupações dos trabalhadores para evitar greves" e que estas "sejam vistas como um alerta ao rumo errado das políticas públicas no País".

A UNITA reitera igualmente a sua "determinação de tudo fazer para exigir que o Executivo cumpra com a implementação das percentagens estabelecidas para a educação pelos organismos internacionais, no quadro do OGE, por formas a garantir uma qualidade de ensino que crie quadros capazes de competir de igual para igual em qualquer parte do mundo".