A UNITA receia que os funcionários do Serviço de Inteligência Externa (SIE) colocados nas missões diplomáticas venham a participar no processo eleitoral, uma vez que a Lei proíbe elementos dos órgãos de segurança na preparação das eleições. Em carta enviada ao presidente da Assembleia Nacional, "Galo Negro" exige que seja criada uma "comissão eventual".

"De modo a ver certos assuntos clarificados, a UNITA quer saber das autoridades angolanas sobre a eventual participação neste processo de funcionários do Serviço de Inteligência Externa (SIE), colocados nas missões diplomáticas, uma vez que a Lei proíbe elementos dos órgãos de segurança na preparação das eleições", diz uma carta do Grupo Parlamentar da UNITA enviada ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos "Nandó".

A carta questiona as regras da Comissão Nacional (CNE) para o recrutamento e selecção dos membros das mesas de voto.

O principal partido da oposição pefunta ainda na carta entregue a "Nandó" qual é a percentagem de membros das mesas de voto que a CNE estima recrutar de entre os funcionários públicos no País.

"Qual é a mesma percentagem prevista para o exterior? Quais os critérios na seleção dos funcionários públicos?", insiste a UNITA, que requereu, no documento entregue ao presidente da Assembleia Nacional, a constituição de uma "comissão eventual" para o acompanhamento do processo eleitoral, de acordo com as regras estabelecidas pela Constituição e pelo regimento da Assembleia Nacional.

As inquietações da UNITA surgem pelo facto de os cidadãos angolanos no exterior poderem votar nas próximas eleições, em que as embaixadas e consulados desempenharão o papel de Comissão Nacional Eleitoral.