A UNITA saudou esta quinta-feira, 27, a iniciativa do MPLA que visa a criação do "Parlamento Aberto" uma iniciativa do Grupo Parlamentar do MPLA que visar dinamizar o funcionamento das comissões de trabalho especializadas e o fortalecimento do diálogo.

Segundo o MPLA, o "Parlamento Aberto" prevê acolher as opiniões e contribuições da sociedade civil e das forças políticas parlamentares sobre diversos assuntos e transformar as comissões especializadas mais atractivas e dinâmicas.

De acordo com o Líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, com essa iniciativa, o MPLA decidiu associar-se ao desejo genuíno da maioria dos angolanos",

"Antes de aceitar o diálogo, o MPLA deve afirmar-se como um partido democrático", disse Liberty Chiaka em conferência de imprensa que serviu para reagir à declaração do Grupo Parlamentar do MPLA.

"Quem defende o diálogo inclusivo, aberto, honesto tem que ter consciência destas manifestações de falta de diálogo, quem defende o diálogo faz justiça, não partidariza o poder judicial, quem defende o diálogo faz um combate sério e abrangente da corrupção e não de maneira selectiva", acrescentou.

Segundo ele, o partido no poder está disponível agora para, aos poucos, por via do diálogo inclusivo, retomar o curso do aprofundamento da democracia.

A UNITA desafiou o MPLA a agendar nos próximos 30 dias a discussão do pacote autárquico para a implementação das autarquias locais.

Lamentando o estado actual do País, frisando que o Executivo já se demitiu das suas capacidades.

"Um Governo que não respeita o povo, inimigo do povo, desfalca as finanças públicas. O povo angolano está num conflito aberto contra aqueles que governam em seu nome, concluiu.