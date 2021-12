UNITA/Congresso: Samakuva apela à união e diz que o partido "já não pode falhar" - Arrancou o XIII Congresso Ordinário do maior partido da oposição

Arrancou na tarde de hoje, quinta-feira, 02, no complexo Sovismo, em Viana, o XIII Congresso Ordinário da UNITA com o presidente do partido, Isaías Samakuva, a apelar à união e a pedir aos congressistas para não abrirem fissuras nas linhas de defesa do "Galo Negro" de forma a não afectar a coesão do partido.