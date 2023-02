Perante queixas da parte dos pré-candidatos não apurados para concorrerem às eleições na JURA, aprazadas para 17 de Março próximo, a Comissão de Mandatos considera as reclamações «infundadas», referindo que os preteridos apresentaram lacunas nos processos que deram entrada junto do órgão.

Num processo inicial com seis pré-candidatos, a Comissão de Mandatos para o V Congresso do braço juvenil da UNITA, Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA), que decorre entre 15 e 17 de Março do ano em curso, apurou, no domingo, 12, apenas as listas de Nelito Ekuikui e de João Lukombo, para concorrer ao cargo de secretário-geral da referida organização.

As listas "chumbadas", cada uma ao seu jeito, não escondem a insatisfação.

Roberto Gamba, um dos pré-candidatos afastados, considera as razões apontadas para o acto como "política e não jurídica", que, segundo o militante, visam somente facilitar o "caminho" a Nelito Ekuikui, que deverá enfrentar o politólogo João Lukongo, que, no congresso da JURA de 2010, havia apoiado a candidatura de Mfuca Muzemba.

"As medidas tomadas são políticas e não jurídicas. Politicamente, adoptaram aquela estratégia. Tudo isso é antiestatutário, são aberrações, por isso colocaram aquele indivíduo [João Lukombo] para não dizerem que houve apenas um candidato", desabafa Roberto Gamba, que, entre outras coisas, acrescenta que "[a Comissão] procurou eliminar candidatos de facto, aqueles que agregariam valor e dariam trabalho [a Ekuikui] e outra vivacidade nesta disputa".

Também inconformado, ao NJ, Hilário Marques António, igualmente pré-candidato eliminado, diz ter sido afastado tecnicamente, mas promete lavrar "um dossier fundamentado", manifestando a insatisfação e expor o perigo que medidas como essas representam.

