Na reunião da comissão económica do Conselho de Ministros, realizada esta terça-feira, foi determinado um aumento de 10% das pensões de reforma abaixo do limite máximo previsto, para repor o poder de compra dos pensionistas, "corroído pelo aumento do nível de preços de bens e serviços", tendo sido fixados os montantes mínimos de reforma por velhice nos 42.272 kwanzas e os da pensão de sobrevivência em 30.894.

Já o montante máximo das pensões de reforma por velhice foi fixado em 607.874 kwanzas, segundo um comunicado da comissão económica do Conselho de Ministros.

Na reunião foi ainda discutida uma proposta de medidas no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, "com o objectivo expresso de reforçar a boa governação, combater o crescimento do tráfico ilícito de narcóticos e combater o crime organizado transnacional, evitando que Angola seja uma paragem de albergue de criminosos.

Da 5.ª reunião ordinária da comissão, que decorreu no Palácio Presidencial da Cidade Alta, sob orientação do Presidente da República, saiu também um memorando que propõe a "restruturação do serviço "Feito em Angola'", que prevê um "conjunto de acções" - não descriminadas - destinadas a "mobilizar as empresas para o desígnio do crescimento económico, procurando melhorar a competitividade dos bens e serviços nacionais e contribuir para o equilíbrio" da balança comercial.

Foram ainda analisadas as implicações da guerra da Ucrânia na economia angolana, tendo o Conselho de Ministros constatado os seus efeitos mistos: Se por um lado, a guerra "impacta positivamente" na economia do país em virtude do aumento dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais, produz também efeitos negativos devido "ao encarecimento das importações de bens essenciais de amplo consumo", lê-se no comunicado, onde é acrescentado que a guerra proporciona igualmente o "risco de redução dos fluxos de entrada de investimento directo estrangeiro, sobretudo no sector diamantífero, onde a Rússia é um dos principais investidores".