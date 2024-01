Segundo algumas vozes ouvidas pelo Novo Jornal, a Polícia Nacional, as administrações municipais, distritais e coordenações de bairros conhecem "perfeitamente" os locais onde se vende sucata e outros materiais roubados do património público, como metais, uma situação comum nos últimos anos em Angola, onde se tem assistido à sucessiva destruição das vias de caminho-de-ferro e das estruturas de condução de electricidade.

A crescente vandalização de bens públicos levou o Presidente da República, João Lourenço, a alertar para comportamentos que põem em causa a vida humana, individual e colectiva, considerando que devem merecer a reprovação veemente da sociedade, nos termos da Lei. També o ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, Francisco Furtado, considerou, recentemente, a vandalização de torres de alta tensão de 400 quilovolt (kV) da linha de transporte Cambambe (Kuanza Norte) e a subestação de Viana (Luanda) como actos de "terrorismo".

Francisco Furtado disse que trata de "acções dirigidas de sabotagem que têm de se enquadrar no âmbito do terrorismo", prometendo que as Forças de Segurança e Defesa Nacional iriam "promover um combate cerrado para neutralizar os grupos que estão a criar situações para a instabilidade, a fim de inviabilizar o desenvolvimento do País".

A UNITA, na voz do deputado Joaquim Nafoia, que é também vice-presidente da segunda comissão da Assembleia Nacional, que trata dos assuntos de defesa e segurança, diz que o Executivo tem todas as condições para "urgentemente" travar a vandalização de bens públicos, e não concorda com a interpretação do Governo.

"Há vandalização de bens públicos e tu estás a vir chorar ao povo, isto é incompetência. É necessário uma actuação severa e equidistante dos órgãos de justiça contra a vandalização de bens públicos no País", apontou, o deputado, salientando que as administrações municipais, distritais e a própria Polícia Nacional conhecem os locais onde os cidadãos carentes vendem estes materiais.

"Desde a independência nacional, nunca vimos uma fase como essa, onde os cidadãos tomam controlo dos contentores de lixo à procura de alimentação, metais e outros objectos para venderem aos estrangeiros".

O secretário-geral do Bloco Democrático (BD), Muata Sebastião, lamentou que o Estado investe muitos recursos para a construção de empreendimentos sociais ou para a compra de meios com vista à prestação de serviços públicos, mas que são vandalizados, devido à ânsia pelo lucro fácil.

"Ninguém nasce para ser ladrão. Mas hoje, em Angola, quem está a criar ladrões é próprio Estado, que não tem políticas concretas para a empregabilidade dos jovens", referiu, frisando que "milhares de jovens afluem às lixeiras à procura de metais para comercializarem aos estrangeiros".

"O Executivo deve tomar medidas para conter essa onda de vandalizações de bens públicos, porque a fome e a miséria levam muita gente a cometer erros que prejudicam os bens públicos", acrescentou.

O ancião Daniel Mueno não está de acordo com a vandalização de bens públicos, afirmando que apesar das autoridades do Estado apelarem ao abandono de tais práticas e se privilegie a preservação do património público, a realidade mostra que os casos de vandalismo continuam.

"As autoridades devem fazer o levantamento dos locais onde vendem sucatas, para poderem avaliar o material ali vendido. Quem traz ferro ou cabos eléctricos novos para vender nestes postos aos estrangeiros, tem de ser interrogado", sugeriu.

"Com a fome as pessoas são capazes de fazer tudo. Por isso, deve haver um controlo cerrado para evitar a vandalização de bens públicos", acrescentou.

O jovem Almeida Neto Vuty está desempregado há 10 anos. Todos os dias anda pelas ruas de vários bairros da capital à procura de sucata para vender e sustentar os seus quatro filhos.

"Vendo apenas sucatas. Não danifico bens públicos ao serviço do País", disse o jovem, salientando que o custo de vida o leva a esta vida.

A crescente e continuada vandalização de bens públicos para o furto de metais, como o alumínio e o cobre tem preocupado o País, que vai assistindo à destruição de linhas de Caminho de Ferro, postos de transformação, ou equipamentos em subestações, causando prejuízos de muitos milhões aos cofres do Estado (ver links abaixo).