A 6ª Cimeira UA/UE tem como palco Bruxelas e conta com a presença dos lideres dos 27 países-membros do bloco europeu e dos 54 Estados que integram a organização pan-africana, e é um dos palcos privilegiados para que as duas organizações definam os termos da cooperação e estratégias de desenvolvimento comuns.

A UE é um dos principais parceiros africanos com quem o bloco continental mantém estreitas relações, sendo estas Cimeiras fundamentais para a definição da agenda comum para a multiplicidade de temas que unem ambas as organizações de Estados.

A delegação angolana integra, além de Bornito de Sousa, a secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, e os embaixadores Mário Constantino (Bélgica) e Francisco José Cruz (Etiópia, União Africana, Comissão Económica das Nações Unidas para África).