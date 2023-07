O Presidente da República vai estar dois dias em Benguela, numa visita de trabalho que marca o arranque da concessão do corredor do Lobito, entregue ao consórcio entre as empresas Trafigura, Vecturis e Mota-Engil, que, durante 30 anos, será responsável pela exploração e manutenção do transporte ferroviário de mercadorias entre o Lobito e o Luau.

Os Chefes de Estado da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e da Zâmbia, Hakainde Hichilema, juntam-se a João Lourenço para sinalizar o acordo tripartido de criação da Agência para a Facilitação do Transporte de Trânsito do Corredor do Lobito, cumprindo, assim, uma das metas de integração regional e os compromissos da sub-região Austral (SADC).

A linha férrea, que liga o Lobito ao Luau, é a maior de Angola, com uma extensão total de 1.290 Km. Liga ainda o Porto do Lobito, na Costa Atlântica, à povoação fronteiriça de Luau (Moxico/Zâmbia).

Segundo o ministro dos Transportes, Ricardo d"Abreu, o Corredor do Lobito apresenta-se como uma plataforma de dinamização das economias provinciais e nacional, permitindo a criação de postos de trabalho directos e indirectos para cidadãos angolanos, o incremento das exportações de Angola e aos investimentos indirectos em plataformas multimodais, terminais e outras infra-estruturas logísticas e satélites ao longo da linha.

O ministro considera que este Acordo Tripartido vai permitir o alcance de três grandes objectivos: o transporte de produtos minerais não processados ou até processados, provenientes da exploração na região do Copperbelt, no sentido descendente (Luau/Lobito) e com destino à exportação para o mercado internacional; o transporte de derivados petrolíferos refinados (gasóleo e gasolina) no sentido ascendente (Lobito/Luau) com vista a suprir as necessidades de importação para consumo nacional na Zâmbia e na República Democrática do Congo; o serviço de transporte de carga geral e contentores de âmbito essencialmente regional entre os principais pontos de troca comercial ao longo da extensão do Corredor.

O ministro dos Transportes da Zâmbia, Museba Frank Tayali, chegou a destacar a importância do Corredor do Lobito na promoção do comércio entre os países comprometidos. " Este é um evento memorável, para a Zâmbia, o Corredor do Lobito dá uma alternativa para exportação dos seus produtos com eficácia. Estamos satisfeitos com a assinatura desse acordo", disse.

O embaixador da RDC, Kalaia Constantin, considerou estratégica, para o seu Governo, a assinatura do Acordo da Agência de Facilitação de Transporte de Trânsito do Corredor do Lobito, na medida em que vai criar sinergias para o desenvolvimento da região e, particularmente, para os três países signatários.