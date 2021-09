Os partidos políticos da oposição que chumbaram a Lei Orgânica do Registo Eleitoral (UNITA, CASA-CE e PRS), defenderam hoje "maior rigor e responsabilidade" a quem coordena o registo eleitoral, a propósito da intenção do Executivo de criar condições para que, em 2027, seja possível votar apenas com o Bilhete de Identidade, devido ao vasto leque de ilegalidades que isso pode permitir.

Um dos exemplos mais citado por estes partidos, quando questionados pelo Novo Jornal sobre a ideia hoje revelada pelo ministro Administração do Território e Reforma do Estado, Marcy Lopes, é a conhecida existência de um elevado número de cidadãos estrangeiros a quem foi, nos últimos anos, indevidamente entregue o BI nacional e que, por essa via, sem um rigoroso controlo e certificação da legalidade desses documentos, estará aberta a porta à fraude eleitoral.

"Os cidadãos estrangeiros que se encontram a residir ilegalmente no País encontram muita facilidade em tratar documentação, como a cédula pessoal e o Bilhete de Identidade", disse ao Novo Jornal o deputado da UNITA, Ernesto Mulato.

"É por isso que votar em 2027 só com Bilhete de Identidade será uma grande inquietação", acrescentou o também 3º vice-Presidente da AN pela UNITA quando reagia às declarações de Marcy Lopes, que anunciou hoje, durante a apresentação do processo do registo eleitoral para 2022, que nas eleições de 2027 os angolanos vão poder votar com o Bilhete de Identidade em vez da exigência do cartão de eleitor, como tem sido usual.

Segundo o deputado do maior partido da oposição, "não haverá condições suficientes até 2027 para o Governo atribuir o Bilhete de Identidade a todos os cidadãos em todo o território nacional de forma segura e sem falhas que permitam o seu uso irregular".

Neste momento, de acordo com o deputado, as atenções do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado "deveriam estar viradas para a realização sem mácula das eleições gerais de 2022".

"Já se fala das eleições de 2027 quando o que interessa aos angolanos são as decisivas eleições de 2022. O futuro é complexo", advertiu..

O presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, entende que se o objectivo é para desburocratizar o processo eleitoral e criar condições para uma maior adesão dos eleitores nos futuros pleitos eleitorais, "a medida é bem-vinda", mas existem exigências para cumprir, notou.

"O problema que se coloca é saber sé, até lá, já teremos condições para cada angolano ter o seu Bilhete de Identidade, porque o voto é um acto de cidadania que deve abranger todos", disse.

Lamentou que o Executivo até agora se tenha "revelado incapaz de conferir a cada um dos cidadãos um BI, que é a sua identidade", admitindo, todavia, que "se tudo for bem feito vai facilitar a vida aos angolanos no processo das eleições".

"Mas não pode ser algo que venha prejudicar o exercício dos direitos fundamentais do cidadão", acrescentou, deixando um alerta para os riscos inerentes a essa iniciativa, nomeadamente o voto indevido.

"Muitos estrangeiros ilegais têm cartões de eleitor e Bilhete de Identidade. O que tem que acontecer é maior responsabilidade e rigor de quem conduz o processo eleitoral, para fazer com que a lisura seja honrada e respeitada", referiu Manuel Fernandes.

Defendeu ainda que a identidade angolana "não deve ser vulgarizada por pessoas em toco de dólares ou euros para obter facilidade do Bilhete de Identidade no País".

O secretário-geral do PRS, Rui Malopa Miguel, disse que "essa proposta é do ministro e do seu partido" que podem não estar no Governo em 2027, frisando que o País continua a viver num Estado atípico.

"Esse é uma opinião do ministro da Administração do Território e Reforma do Estado. Não sabemos se, nas eleições de 2022, o seu partido o MPLA volta a vencer", referiu, frisando tratar-se de "uma das medidas sensacionalistas".

"Se o MPLA não for Governo, essas medidas anunciadas, vão ser revistas todas", disse, lembrando que o pacote legislativo aprovado recentemente no parlamento mereceu um chumbo da oposição.

"A ser um destes partidos a ganhar eleições, as coisas poderão mudar. Há milhares de angolanos sem o BI. O Executivo promoveu várias campanhas sobre o registo eleitoral que nunca tiveram sucesso", concluiu sublinhando o risco que representa o voto com o BI porque pode permitir aos estrangeiros ilegais votarem em Angola.