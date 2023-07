O Presidente da República viaja na manhã desta segunda-feira, 10, ao Soyo, município petrolífero da província do Zaire, para, entre outras coisas, reinaugurar a Base Naval e testemunhar os eventos programados para a celebração dos 47 anos de existência da Marinha de Guerra Angolana, um dos três ramos das Forças Armadas Angolanas (FAA).

A visita está a agitar o mercado da hotelaria e turismo, provocando a especulação de preços, quer para as hospedagens, quer a nível da restauração, segundo constatou a equipa de reportagem do Novo Jornal, no local.

Por exemplo, em várias hospedarias e pensões, a diária, que, em dias normais, custava entre sete e oito mil, subiu para 12 a 16 mil kwanzas, o mesmo se regista na alimentação.

O facto resulta das inúmeras delegações, desde governamentais e de segurança que, desde a última semana, chegaram ao município, "abarrotando" os poucos quartos que existem na circunscrição.

Durante a visita, o Presidente da República vai reinaugurar a Base Naval da Marinha de Guerra, uma empreitada iniciada em 2019, e que custou cerca de 270 milhões de euros, financiada, quase na totalidade, pela portuguesa Caixa Geral de Depósitos. As obras de reabilitação envolveram a construção de dragagens, construção do cais e edifícios, infra-estruturas e reparação de edifícios já existentes.

De acordo com um comunicado da Presidência da República, além da celebração dos 47 anos de existência da Marinha de Guerra, e da reinauguração da Base Naval, do programa consta também a entrada oficial em funcionamento do Centro Regional de Coordenação Marítima do Soyo.

De referir que a província do Zaire, com uma população de pouco mais de 676 649, de acordo com dados de 2018, do Instituto Nacional de Estatística (INE), foi uma das localidades que deram "cartão vermelho" a João Lourenço e ao MPLA, nas eleições-gerais de Agosto de 2022, sendo que os camaradas, que venceram o pleito a nível nacional, tiveram 51.241 votos na província, e a UNITA obteve 73.665.