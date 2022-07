Zédu: PR diz que conta com família de JES no funeral, "sem excepções"

Foi como Presidente da República que João Lourenço afirmou esta noite, em Luanda, depois de reunir de emergência, enquanto líder do MPLA, com os membros da estrutura central do partido, que o Governo conta com a presença de toda a família de José Eduardo dos Santos, que se encontra no exterior do País, para as exéquias fúnebres do antigo Chefe de Estado, falecido esta sexta-feira em Barcelona.