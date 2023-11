Foram retirados do estabelecimento comercial lâmpadas, fogões, ferros de engomar, máquinas de costura, televisores do tipo plasma, vaporizadores de ar condicionado, aparelhos de som, arcas, geleiras e motorizadas, explica o porta-voz da PN-Benguela Ernesto Tchiwale.

Para além destes operativos, também faziam parte do esquema um funcionário de limpeza da empresa e uma mulher que mora ao lado do estabelecimento, que ajudava a guardar as mercadorias roubadas na sua residência.

Segundo dono da empresa em declarações à polícia na cidade de Benguela, "os acusados começaram a roubar o armazém no mês de Agosto. Trabalhavam durante o dia e de noite assaltavam o lugar".

Os homens interrompiam o sistema de vigilância e retiravam os produtos para fora do estabelecimento usando o tecto, que só abriam no momento do assalto, acrescentou o lesado.

Quanto à empresa de que os seguranças fazem parte, a vítima garante que vai desfazer o contrato, porque os funcionários que lá colaboravam trouxeram-lhe grandes prejuízos.

Dos materiais que foram roubados, foram apenas recuperados sete fogões, 100 lâmpadas, 18 ferros de engomar, oito máquinas de costura, três televisores do tipo plasma, 11 vaporizadores de ar condicionado, 10 aparelhos de som com 15 colunas, cinco arcas, uma geleira e quatro motorizadas. As mercadorias já se encontram em posse do dono.