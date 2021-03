O Novo Jornal apurou que estão igualmente envolvidos no assassinato do ancião sete indivíduos que estão foragidos das autoridades.

Segundo a PGR, a mulher foi apanhada em flagrante a espancar o ancião com extrema violência, com recurso a instrumentos contundentes, como paus, blocos de cimento e uma catana. O magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Benguela decretou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, por existirem fortes indícios do crime de homicídio qualificado no interior de uma residência.

"O ancião foi brutalmente agredido com vários paus e blocos, supostamente por oito indivíduos, que o acusavam de ser feiticeiro", afirmou a PGR.

A fonte da PGR salientou que o SIC-Benguela e a Polícia Nacional (PN) desencadearam diligências para localizar e deter os outros sete elementos envolvidos no crime de homicídio qualificado que culminou na morte do ancião.

Casos do género têm ganhado terreno em Angola, sobretudo no sul e norte. Este é o terceiro caso desde o início do ano. O primeiro aconteceu na província do Uíge, tendo o segundo caso ocorrido no leste de Angola, concretamente na província do Moxico, estando agora retratado o terceiro, em Benguela... todos com semelhanças.

Na maioria dos casos, os mais visados são as crianças e idosos, que, entretanto, acabam sempre em óbitos, classificados como homicídios dolosos, qualificados e voluntários