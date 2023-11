O Ministro do Interior, Eugénio Laborinho, garante que o País regista uma tendência decrescente do índice de criminalidade, com a redução de 6.745 crimes em Janeiro para 5.467 em Junho.

Segundo o governante, os crimes violentos - homicídios, ofensas à integridade física, abuso sexual e roubos -, mostraram uma tendência de redução, tendo sido registados 3.331 casos em Janeiro e 2.540 em Junho de 2023.

"Embora se tenha registado uma redução de 791 crimes, o Ministério do Interior continua preocupado com os crimes de abuso sexual, considerando que em mais de 75 por cento dos casos ocorreram em ambiente familiar, cujos autores são parentes, vizinhos ou conhecidos das vítimas", afirmou o ministro, esta terça-feira, durante a abertura da IIª Conferência Nacional de Direitos Humanos e Segurança Pública, no Anfiteatro do Memorial Dr. António Agostinho Neto, em Luanda.

"Continuamos preocupados com o roubo e furto de património público, consubstanciado na subtracção de cabos, postes eléctricos e de iluminação pública, componentes das linhas férreas, sarjetas, carteiras escolares e outros objectos, declarou Eugénio Laborinho, apelando "a todos os cidadãos a participarem nas acções de prevenção e combate a criminalidade através da prática de denúncia e da colaboração com as autoridades".