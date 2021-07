A Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Huambo decretou nesta sexta-feira, 23, a prisão preventiva para três indivíduos, suspeitos do homicídio de uma idosa, na aldeia de Lomanda, Chipipa, na província do Huambo.

Os arguidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial na manhã desta sexta-feira pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Huambo, que, entretanto, aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, e orientou a condução dos arguidos para a cadeia da comarca de Cambiote, onde vão aguardar o julgamento, disse ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Huambo, Miguel Calembe.

O SIC-Huambo em coordenação com a Polícia Nacional detiveram na manhã desta quarta-feira,21, os três presumíveis homicidas da anciã de 62 anos que foi assassinada no passado dia 19 deste mês, no interior da sua habitação, na aldeia de Lomanda, Chipipa.

Miguel Calembe confirma ao Novo Jornal que foram realizadas buscas na aldeia e na cidade do Huambo que culminaram nas detenções dos três assaltantes que confessaram a prática de crime de homicídio qualificado.

"A vítima sabia que os arguidos eram autores de uma série de roubos nas lavras dos camponeses, eles (os alegados homicidas) tiverem o conhecimento que a idosa pretendia denunciá-los às autoridades, e, para não serem denunciados e detidos pelos crimes cometidos, os homens espancaram a idosa até à morte", disse o responsável pela comunicação do SIC-Huambo em declarações ao Novo Jornal.

Miguel Calembe refere que a identificação dos suspeitos foi feita com base em testemunhos de vítimas de outro roubo que o grupo de criminosos cometeu na mesma zona.

"A descrição feita pelas vítimas apontava para um grupo de três jovens armados com facas, que circulavam pelas lavras, ameaçam e roubavam batata-doce e outros alimentos", descreveu.