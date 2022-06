Quatro adolescentes, entre os 13 e os 16 anos, foram detidos por suspeita de pertencerem a um grupo que cometia assaltos "violentos" em vários bairros do município de Talatona, em Luanda, anunciou esta-feira, 27, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN).

Em comunicado, a PN refere que os quatro adolescentes foram detidos "fora de flagrante delito", por suspeita de "diversos crimes de roubo agravado, com recurso a arma de fogo, posse de arma proibida, tráfico de estupefacientes e associação criminosa".

"O último assalto praticado pelo gangue de adolescentes ocorreu no bairro do Futungo, rua da Pomobel, em que foi vítima um cidadão de 43 anos. Depois de os suspeitos o surpreenderem, desferiram-lhe vários golpes com fragmentos de cacos de garrafa na região craniana", adiantou a corporação, salientando que o homem foi socorrido para a unidade hospitalar onde está a receber assistência médica.

No mesmo período a PN deteve 145 suspeitos de diversos crimes, apreendeu 14 armas de fogo e recuperou três viaturas.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram sancionados com multa 145 condutores por diversas infracções ao Código de Estrada.

Quanto à sinistralidade rodoviária, foram registados 41 acidentes de viação, que resultaram em nove mortos, 29 feridos e danos materiais avaliados em mais de 19 milhões de Kwanzas.

O serviço de emergência policial Terminal 113 registou 351 solicitações de intervenção policial.