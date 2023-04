MEA acusa JMPLA de querer boicotar marcha dos estudantes em apoio aos professores universitários em greve - JMPLA nega e diz que agendou primeiro marcha a favor da Paz

O Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) acusa a organização juvenil do MPLA, a JMPLA, de tentar boicotar a marcha dos estudantes, prevista para o próximo sábado, dia 15, em apoio aos professores das universidades públicas e do seu sindicato, que estão há mais de um mês em greve, sem qualquer resposta positiva das autoridades. A JMPLA refuta a acusação do MEA e diz ter agendado a sua marcha, a favor da Paz, há bastante tempo.