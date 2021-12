Este foi mais um ano marcado pela covid-19 e por restrições com vista à prevenção da pandemia, mas foi também o ano em que a UNITA enfrentou o seu pior golpe desde a morte do fundador do partido. Todavia, 2021 foi igualmente o ano da reeleição de Adalberto Costa Júnior depois de o congresso de 2019 ter sido anulado pelo Tribunal Constitucional...e também da confirmação de João Lourenço como líder do MPLA.

Na política, foi ainda o ano do surgimento da Frente Patriótica Unida (FPU), liderada pelo presidente da UNITA, Adalberto Júnior, e integrada pelo líder do projecto Pra JA-Servir Angola Abel Chivukuvuku e pelo presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes.

2021 foi também marcado pela publicação dos Panamá Papers, que arrastaram Isabel dos Santos para uma batalha que ainda não terminou, e, já no fim do ano, do surgimento dos Pandora Papers, com um visado em Angola, Manuel Rabelais, que foi julgado e condenado também este ano. Entretanto os Pandora Papers prometem revelar mais "esquemas" de personalidades angolanas.

O processo de paz e de reconciliação nacional, com a entrega das ossadas e a emissão de certidões de óbito aos familiares dos angolanos mortos em resultado do conflito armado, marcaram igualmente o ano de 2021.

Campeãs de visualizações no Novo Jornal, onde somaram centenas de milhares de cliques, as 12 notícias mais lidas nos últimos 12 meses revelam que há vários outros acontecimentos que ditaram a ordem dos dias e que lideraram audiências. E o leitor é quem decide.

Esperamos contar consigo em 2022, que está já ao virar da esquina.

