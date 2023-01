O novo livro do jornalista português António José Vilela, lançado esta quinta-feira em Lisboa revela como a rede de corrupção e de branqueamento de capitais no sistema financeiro português foi colocada ao serviço de generais, políticos e empresários angolanos.

A afirmação é do consultor em políticas de anticorrupção, João Paulo Batalha, que prefacia a obra "A Teia do BANIF: Dos Negócios da Elite Angolana à Lava Jato - Os planos Secretos de Um Banco Maldito", que vem a público com a chancela da Leya.

"Em "A Teia do BANIF", António José Vilela mostra-nos como é que essa (intensa rede de branqueamento e corrupção) foi colocada ao serviço de todo o tipo de capitais suspeitos, a começar pelos dos generais, políticos e empresários de regime que, durante décadas, protagonizaram o saque sistemático dos recursos de Angola", escreve o activista.

O trabalho de investigação feito pelo autor, segundo João Paulo Batalha, relaciona os vários casos de corrupção que se tornaram mediáticos em Portugal nos últimos anos, como a tentativa obscura de figuras do Estado angolano comprarem discretamente um banco menor do sistema financeiro português (caso BANIF), o procurador português comprado pelos angolanos (Operação Fizz), os esquemas de lavagem de dinheiro e fuga ao fisco montados ao serviço dos poderosos em Portugal (Operação Monte Branco e Furacão), a cultura de tráfico de influências que apanhou o político português Armando Vara (Face Oculta), a máquina de lavar dinheiro que Isabel dos Santos e outros "figurões angolanos" montaram no sistema financeiro português (casos EuroBic, BPAE e outros) e a cúpula desta economia da corrupção que dominou o país (Portugal) durante anos, no plano económico (caso BES) e no plano político (Operação Marquês).

Apresentado em seis capítulos, o livro começa por fazer uma abordagem sobre "O plano para dominar o primeiro banco português", em que são citados como "testas de ferro" altas figuras do Estado angolano (Generoso de Almeida, então governador do BNA, António Van-Dúnem, então director do Gabinete Jurídico da Presidência, Joaquim David, ex-director-geral da SONANGOL, e Paixão Franco, à altura assessor do então Presidente da República) no "negócio sigiloso" da compra de 49% das acções do BANIF (Banco Internacional de Funchal), tendo-se depositado quantias avultadas de dinheiro em nome do advogado português Francisco da Cruz Martins, a fim de montar um circuito financeiro fraudulento para tornar efectiva as intenções "obscuras" dos angolanos. Um assunto que remonta do ano de 1994, cuja operação nunca chegou a realizar-se por alegada burla da parte do advogado português e que só mais tarde - em 2008 - o Governo angolano teve a coragem de denunciar.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/