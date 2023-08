O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), que destaca cinco incêndios que deixaram três indivíduos feridos, registou uma redução nas ocorrências, saindo de 44 para 32 casos, sem vítimas mortais.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), Nestor Goubel, o excesso de velocidade foi a principal causa dos acidentes nos diversos municípios de Luanda, e que provocaram danos materiais avaliados em mais de dez milhões de kwanzas.

No fim-de-semana foram realizadas nove micro-operacões, que resultaram na detenção de 212 indivíduos, implicados nos crimes de homicídio, roubo e furto em residências e na via pública, explica a PN.

Foram apreendidos 45 quilogramas de liamba, 11 armas de fogo e vários aparelhos electrónicos em resultado das operações realizadas pela PN, que recuperou três viaturas.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, 440 automobilistas foram sancionados com 185 multas por diversas infracções ao código de estrada, e foram apreendidas 18 viaturas e 20 motorizadas.