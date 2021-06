De acordo com o balanço do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, no âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, procedeu-se também à apreensão de duas viaturas, 56 motorizadas, tendo sido aplicadas multas a 513 cidadãos automobilistas por diversas infracções ao Código de Estrada.

Durante o período em análise, foram também apreendidas seis armas de fogo, do tipo metralhadora AKM, e detidos 120 cidadãos presumíveis autores de diversos crimes.

O porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, destacou a ocorrência de 13 crimes de ofensas corporais à integridade física, com recurso a arma de fogo, arma branca e objetos contundentes.

"Pela presumível autoria do crime foram detidos cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 21 e 47 anos", referiu o responsável, frisando que os factos ocorreram nos municípios de Luanda, Belas, Viana, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Cacuaco, Talatona e Icolo e Bengo. Nestor Goubel salientou que continuam as diligências investigativas para se identificar e deter os elementos que se encontram em fuga.