Na última semana, 57 pessoas morreram e 366 outras ficaram gravemente feridas, vítimas de 320 acidentes de viação, ocorridos nas estradas do País.

Segundo a Polícia Nacional, foram ainda detidos 1.141 indivíduos por diversos crimes em diferentes províncias de Angola.

De acordo com o relatório semanal das ocorrências registadas na primeira semana deste ano no País, apresentado pelo porta-voz da PN, subcomissário Mateus Rodrigues, as causas que estiveram na base dos acidentes foram o excesso de velocidade, a mudança irregular de direcção, a condução sob efeito de álcool, a má travessia de peões e a degradação de algumas vias de acesso.

No âmbito da regularização e fiscalização de automóveis foram apreendidas 201 viaturas, 843 motorizadas, 895 cartas de condução, 583 verbetes, 838 livretes, 855 títulos de registo de propriedade.

Foram igualmente apreendidos 18 televisores, 41 telemóveis, 12 computadores, 45 armas de fogo, 100 munições, 17 cabeças de gado bovino, 16.725 litros de gasolina e 5.110 de gasóleo.

O subcomissário Mateus Rodrigues ressalta que foram ainda aplicadas 2.450 multas a vários automobilistas por diversas infracções do Código de Estrada, avaliadas em mais de 12 milhões de kwanzas.