Autoridades portuguesas apontaram para Janeiro de 2024 a entrada em vigor do acordo bilateral Angola-Portugal sobre a segurança social. A parte angolana entende não existirem condições para a implementação do acordo passados mais de 20 anos.

Há 20 anos, em 2003, Angola e Portugal aprovaram um acordo sobre segurança social. Porém volvidos quase 21 anos o protocolo está longe de ser implementado.

Fontes do NJ avançam que para as autoridades angolanas, a data de Janeiro de 2024 serviria apenas para avaliação do acordo e não a sua entrada em vigor. " Nós não podemos fazer isso!", afirmou o ministro de Estado e da Coordenação Económica, José de Lima Massano durante um encontro com instituições nacionais envolvidas no processo.

Segundo fontes oficiais angolanas, o acordo não entrou em vigor, porque terá havido grande pressão por parte de Portugal. "Eles contabilizavam os angolanos com dupla cidadania como sendo portugueses, algo que prejudicaria as reservas angolanas em divisas com remessas permanentes à Portugal", reforça a fonte, acrescentando ainda que " olhando para a balança cambial entre Angola e Portugal via-se ali uma vantagem enorme para Portugal, em relação a Angola."

