Administração de Belas fecha ruas e encerra armazéns comerciais no Benfica - GPL diz que medida visa combater venda desorganizada

As ruas, travessas e armazéns comerciais na zona do antigo controlo, nas imediações do Tribunal de Comarca do Benfica, estão a ser encerradas pela Administração Municipal de Belas no âmbito da estratégia do combate à venda desorganizada em Luanda, uma situação que preocupa centenas de vendedoras, que fazem daquele local o seu ganha-pão, mas contenta os moradores, constatou o Novo Jornal no local.