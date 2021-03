Os restos mortais do agente da Polícia Nacional (PN), Arilton da Silva, de 27 anos, morto no dia 12 deste mês por marginais quando tentava socorrer estudantes que estavam a ser assaltados na via pública, vai hoje a enterrar no Cemitério da Camama.

No velório da PN, nos arredores da Calemba, em Luanda, onde ocorreu a missa de corpo presente, por volta das 09:00 de hoje, quarta-feira,17, Arilton da Silva foi graduado a título póstumo com a patente de 3°subchefe.

A cerimónia contou com a presença do Comandante do Centro de Formação de Adestramento de Cavalaria e Cinotecnia, membros do conselho superior de polícia, oficiais comissários, superiores, subalternos, agentes, trabalhadores civis familiares e amigos, que renderam a última homenagem ao ex-efectivo da Polícia Nacional.

Airton da Silva foi morto na rua da Kia, nas imediações do Centro de Formação de Adestramento de Cavalaria e Cinotecnia da Polícia Nacional, onde a vítima, em companhia de um colega, realizava serviço de patrulhamento apeado quando se "depararam com um grupo de marginais a assaltar estudantes que transitavam por aquela via".

Na intenção de deter a acção dos assaltantes, "os marginais, efectuaram disparos, tendo atingido o agente", referiu a PN, sublinhando que a vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital dos Cajueiros, onde acabou por falecer.

A polícia acrescentou ainda que os autores do crime, "numa composição de quatro elementos, entre eles uma mulher, colocaram-se em fuga em duas motorizadas, estando, entretanto, diligências a decorrer para os localizar".