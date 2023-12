O efectivo da unidade de trânsito, afecto ao comando municipal de Viana da Polícia Nacional, com a patente de agente de primeira classe, aparece nas redes socias a exibir várias notas de mil kwanzas, fardado, proferindo palavras obscenas e de incentivo à prostituição.

No vídeo, o polícia aparece fardado, sentado, e devidamente identificado como agente regulador de trânsito num estabelecimento comercial na zona do Zango.

Ao Novo Jornal, o superintendente Nestor Goubel, porta-voz da PN em Luanda, confirmou a condenação do agente, pelo Tribunal Militar da Região de Luanda, tendo salientado que foi a aberto a nível do comando provincial de Luanda um processo disciplinar ao agente, agora condenado.

O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda disse ser reprovável a conduta do agente, visto que a polícia se rege por norma militares.

Vale lembrar que os efectivos da Polícia Nacional estão proibidos de exibirem a farda nas redes sociais.

A proibição de exposição consta de uma decisão do comando geral, que determinou que a exposição, divulgação e publicação de imagens de pessoas uniformizadas com os distintivos da Polícia Nacional nas redes sociais atentam contra a imagem da Polícia Nacional.

No mesmo despacho, o comandante geral assegura que "os uniformes da polícia são de uso obrigatório e exclusivo do pessoal militarizado da corporação quando em serviço, não permitindo o seu uso no exercício de interesses pessoais".