Um homem de 35 anos foi agredido e ficou em risco de cegar depois de a sua mulher o ter atingido com ácido de bateria na cara, na madrugada desta terça-feira, 20, no interior da sua residência, no bairro da Ilha da Madeira, na rua da Mãe Preta, Cazenga, em Luanda.

A mulher, de 29 anos, ficou em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, após ter sido ouvida em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Cazenga, na tarde desta segunda-feira,20.

Segundo a Polícia Nacional (PN), que ocorreu ao local do crime depois de denúncias da vizinhança do casal, a vítima encontrava-se a dormir quando foi surpreendido pela acusada, sua mulher.

Sem dar alguma oportunidade ao marido para se defender, "atirou água (ácido) de bateria na região facial do marido, causando-lhe lesões graves e este ficou com riscos de ficar cego".

De acordo com o comandante da esquadra do bairro Hoji-Ya-Henda, Luís Pedro, a vítima no momento de aflição, clamava por ajuda dos vizinhos, que prontamente o socorreram para o Hospital do Prenda, onde se encontra até ao momento sob cuidados médicos.

"O crime foi motivado por questões passionais por parte da mulher, ela (acusada) após atirar a água de bateria no rosto do marido ainda agrediu o mesmo e depois colocou-se em fuga", afirmou, salientando que depois de algumas diligências foi possível deter a presumível autora do crime na manhã desta segunda-feira.