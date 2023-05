A lista dos candidatos apurados para a segunda fase do concurso público de ingresso na Administração Geral Tributária (AGT) já está publicada no site da Escola de Administração e Politicas Públicas (ENAPP).

Mais de 146 mil pessoas concorreram às 360 vagas disponibilizadas pela AGT, tendo sido registado o maior número de candidaturas desde 2020, informou o responsável pela Entidade Recrutadora Única, Nazaré de Almeida, citado pela Rádio Nacional de Angola.

A Administração Geral Tributária vai reforçar o quadro de pessoal com 360 vagas na categoria de técnico médio tributário de terceira classe.

No despacho exarado pelo MINFIN no início do ano, é referido que as 360 vagas são destinadas às categorias da especialidade aduaneira e fiscal, especialistas em controlo e tratamento de imagem para técnicos operador Scanners e Raio-X, técnico operador de CCTV e informática.

Segundo o despacho do MINFIN, a província do Bengo é a que tem o menor número de vagas, apenas três, seguido das províncias do Kwanza Sul, com seis, Benguela, com sete, e Bié, com oito.

As províncias com maior número de vagas disponíveis são as do Cunene, com 36, e Kuando-Kubango, com 34. Seguem-se as províncias de Cabinda, com 29, e Luanda, com 28.

As províncias do Zaire e do Moxico, conforme o despacho do MINFIN, têm 27 cada. São seguidas pelas províncias de Malanje e Uíge, com 25.

O documento informa que a Lunda Norte tem disponíveis 22 vagas, menos uma que a sua vizinha Lunda-Sul.

No Namibe, Huíla e Kwanza Norte, a Administração Geral Tributária tem para o presente concurso público de ingresso dez vagas cada. A província do Huambo tem disponíveis 11 vagas.

Conforme o despacho, a AGT sede tem também disponíveis 20 vagas.

A lista de apurados pode ser consultada aqui: https://www.enapp.gov.ao/concursos-publico/