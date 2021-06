Comité da Mulher Sindicalizada da UNTA mostra-se preocupado com o número de casos de assédio sexual no local de trabalho. Empregadas domésticas lideram nas queixas. Já houve dois casos de assassinato.

Pelo menos, 10 a 12 queixas de violência contra a trabalhadora doméstica são reportadas semanalmente ao Comité da Mulher Sindicalizada da União Nacional dos Trabalhadores de Angola (UNTA-CS). Casos de violência física, moral, assédio e abuso sexual lideram a lista de reclamações.

Em declarações ao Novo Jornal, a presidente do referido comité, Maria Fernanda de Carvalho, afirma que as queixas que chegam à instituição são, geralmente, ligadas ao trabalho doméstico, com funcionárias a relatarem episódios de agressão praticada pelos empregadores. "Já tivemos o resisto de dois casos que resultaram em morte. As trabalhadoras foram assassinadas pelos próprios patrões", lamenta.

Maria Fernanda revela, entretanto, que a maior parte das agressões a domésticas são praticadas pelas patroas. "São as próprias mulheres que maltratam as outras. Colocam as empregadas a comer resto de comida, muitas vezes, já estragada; proíbem-nas de sentar-se à mesa, bem como exigem trabalhar dias seguidos sem repouso", explica, reprovando tais atitudes.

