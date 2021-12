Escolas públicas continuam sem os novos manuais, a poucos dias do fim do primeiro trimestre. MED assegura, no entanto, que já começou a distribuição e que, em Luanda, atraso se deve ao elevado número de alunos.

A pouco menos de duas semanas para o fim do primeiro trimestre, os alunos do ensino primário continuam a estudar com os manuais antigos e que contêm erros, porque, até agora, o Ministério da Educação (MED) não conseguiu cumprir a meta de distribuição de novos livros, apurou o Novo Jornal mediante ronda pelas escolas.

A 1 de Setembro, em Menongue, província do Kuando Kubango, durante o acto que antecedeu a abertura oficial do ano lectivo 2021/2022, a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, disse estarem a ser desenvolvidas acções para se assegurar que os novos manuais escolares revistos fossem entregues "em tempo oportuno" a todos os cantos do País, incluindo as aldeias mais recônditas, através de uma operação conjunta do MED com outras instituições estatais e da sociedade civil, em particular as igrejas e outros parceiros sociais.

No entanto, Novembro terminou, mas as escolas ainda não disponibilizaram os manuais. Contactado pelo NJ, o secretário de Estado para o Ensino Pré-Escolar e Primário, Pacheco Francisco, alegou que não se pode pronunciar sobre o assunto, mas fez saber que os novos livros já começaram a ser distribuídos. "Já estamos a distribuir a 14 províncias. Só não fizemos ainda em Luanda porque o número é maior, por isso é que estamos a juntar para depois distribuir".

